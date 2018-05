Beste van twee werelden: Neuhaus verkoopt nu ook ijsjes 16 mei 2018

02u43 0

Chocolatier Neuhaus in het centrum verkoopt vanaf nu ook ijsjes. Het idee ontstond naar aanleiding van de zestigste verjaardag van de pralines Caprice en Tentation. De pralines werden destijds gemaakt voor de Expo '58 in Brussel. De ijsjes zijn niet enkel ambachtelijk gemaakt, de klant kan het ijsje volledig zelf samenstellen. "Er kan gekozen worden tussen drie soorten smaak, waaronder chocolade, vanille of frambozensorbet. Daarna kan de chocoladesmaak gekozen worden om het vervolgens te besprenkelen met een topping naar keuze", vertelt zaakvoeder Ives De Schouwer (58). Een ijsje kost vijf euro en is alle dagen te koop. Voorlopig sloeg de verkoop al aan. Zo reageren de klanten erg positief. "Heel wat mensen vragen erachter", besluit de zaakvoerder. De actie loopt nog zeker tot na de zomer. (TVDZM)