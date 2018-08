Best of Both Worlds in Galerie M 23 augustus 2018

02u40 0

Galerie M in Mechelen organiseert van zaterdag 1 tot en met zondag 16 december 'Best of Both Worlds', een tentoonstelling met werk van de hedendaagse kunstschilder Herman De Winter en Zottegems beeldend kunstenaar Guido De Vos. De eerste woont en werkt in Thailand en maakt abstracte schilderijen, de tweede heeft het menselijk zinnebeeld als rode draad doorheen zijn diverse oeuvre lopen. "Beide kunstenaars zijn zeer origineel in hun werk en de kunstwerken geven niet alleen blijk van een groot artistiek talent, maar ook van een grote technische vaardigheid", aldus Galerie M. De expo is iedere zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur te bezoeken. (WVK)