Beschikbaarheid sportzalen voortaan online te bekijken 27 februari 2018

Wie een sportzaal wil huren, kan op de webshop van AGB Sport Actief Mechelen (https://webshopmechelen.recreatex.be/) voortaan online de beschikbaarheid nagaan. Dat is handig voor wie slechts eenmalig een zaal wil gebruiken. Het reserveren zelf dient voorlopig nog wel telefonisch of met een e-mail te gebeuren. Clubs, scholen of particulieren die een sportzaal volgend seizoen wekelijks of tweewekelijks willen gebruiken, moeten hun aanvraag voor 1 april indienen.