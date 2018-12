Berlinde De Bruyckere confronteert Besloten Hofjes met eigen interpretatie Wannes Vansina

13 december 2018

13 december 2018 Mechelen Berlinde De Bruyckere heeft vandaag in het Hof van Busleyden in Mechelen een expo geopend. De wereldbefaamde Belgische kunstenares liet zich inspireren door de topstukken van het museum: de Besloten Hofjes.

Bij een bezoek van de expo ‘Op zoek naar Utopia’ in Leuven – waar de eerste gerestaureerde Besloten Hofjes te zien waren - maakte De Bruyckere kennis met de 16de-eeuwse retabelkasten, afkomstig van de Gasthuiszusters in Mechelen. “Ik had een schoonheidservaring en was ontroerd. Ze spraken tot de verbeelding en de minuscule lelies in de Besloten Hofjes zijn ontploft in mijn hoofd”, vertelt De Bruyckere. De kunstenares besliste om met onder meer eigen vloerplanken, behangpapier en verweerde dekens immense bloemen te creëren. In het Hof van Busleyden worden ze tijdens de expo ‘It almost seemed a lily’ in de museumkelder geconfronteerd met de echte Besloten Hofjes. “We beschouwen deze expo als een cadeau dat we graag met iedereen delen”, zegt diensthoofd Musea Sigrid Bosmans. Zuster Myriam, die samen met nog drie andere zusters in Huize De Pauw in Onze-Lieve-Vrouw-Waver woont, moet het nieuwe werk “nog leren smaken”. Ze is blij dat de Besloten Hofjes zoveel waardering krijgen. “Als zusters waren we nooit zo met de Hofjes bezig. Er kwamen wel gidsen op bezoek in de Keizerstraat, maar wij wisten niet dat ze zo waardevol waren. We waren bezig met verplegen. Wij hebben wel heel erg uitgekeken naar de restauratie. De kasten zijn van de Mechelse bevolking en moeten hier blijven.” De expo loopt van 15 december tot 12 mei. Bij de voorstelling vandaag werden ook twee publicaties voorgesteld: de langverwachte monografie van de Besloten Hofjes en het boek bij de expo It almost seemed a lily.