Bergingen beschadigd 11 juli 2018

Langs de Bleekstraat heeft een dief ingebroken in een appartementsgebouw. Hoe hij binnengeraakte, is niet gekend. Hij betrad een gemeenschappelijke kelder. Daar werden vier individuele bergingen geviseerd. Hij beschadigde de deuren, maar buit was er niet. (TVDZM)