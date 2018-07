Bende levert cocaïne aan huis TWAALF MANNEN RUNNEN KOERIERDIENST VOOR DRUGS TIM VAN DER ZEYPEN

04 juli 2018

02u50 0 Mechelen Twaalf mannen uit het Mechelse worden verdacht van het verhandelen van cocaïne op grote schaal. Opvallend: de drugs werden aan huis geleverd.

De cocaïnebende ging tewerk als een huis-aan-huisleverancier van eten. "Klanten belden een man, een zogeheten 'calltaker'. Een koerier leverde de bestelling dan thuis af", legt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket uit. De drugsbende, of liever de spilfiguur in dit onderzoek, Yassin M. (23) uit Mechelen, kwam begin 2017 in het vizier van de politie. Daarop werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Het duurde uiteindelijk anderhalf jaar vooraleer gerecht en politie zouden ingrijpen. In tussentijd werd de bende in kaart gebracht, werden verdachten geïdentificeerd en tapte de politie hun telefoons af. "Eind juni vielen zo'n tachtig agenten van zowel de federale als lokale politie binnen in achttien woningen", gaat Claessens verder.





Huiszoekingen

Bij de huiszoekingen die plaatsvonden in Mechelen, Willebroek, Elsene, Laken en Sint-Jans-Molenbeek werden in totaal zo'n 69 pakjes cocaïne gevonden. Die hebbenelk een straatwaarde van ongeveer 3.500 euro. "Er werden ook nog vier auto's, zo'n veertig gram cannabis, een alarmpistool en bij een huiszoeking in Brussel werden vier vuurwapens en munitie aangetroffen", luidt het nog. Alle twaalf verdachten werden meegepakt naar het politiekantoor en verschenen voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout. Hij besloot om zes van hen aan te houden. "Drie daarvan kregen een enkelband, de overige zes werden vrijgelaten onder voorwaarden", aldus Claessens.





Safehouses

De bende was voornamelijk actief in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en in de Brusselse regio.





Ze deed er ook alles aan om onder de radar van justitie te blijven. Net zoals bij andere cocaïnebendes werden de koeriers en andere bendeleden vaak gewisseld en waren er safehouses en verschillende verstopplaatsen voor de drugs en voor het geld. Er stond ook een iemand in voor de logistiek. Hij kocht en huurde voertuigen en telefoons. Maar het meest opmerkelijke zijn de telefoonnummers die door de koeriers werden gebruikt.





"Die werden geregistreerd op de identiteit van de afnemer van de cocaïne om zo geen onmiddellijke link te leggen tussen de drugsdealers", licht Claessens toe.





Voor het gerecht is het oprollen van de drugsbende een groot succes. Het is al de tweede op ruim twee maanden tijd. In mei werden acht verdachten van een cocaïnebende opgepakt.





7.500 euro per dag

Die bende had zo'n 150 klanten per dag en verdiende daardoor dagelijks een slordige 7.500 euro. Een van die acht leidde de bende bovendien vanuit de gevangenis in Turnhout. Met het nieuwe succes deelt het gerecht een nieuwe zware klap uit in het gezicht van het Mechelse drugsmilieu.