Belven opent filiaal in Dubai 11 april 2018

Familiebedrijf Belven heeft in Dubai een vijfde filiaal geopend. De fabrikant van onder meer vlinderkleppen en kogelkranen zal er zich in de aanvangsfase toeleggen op flowtoepassingen voor gebouwtechniek en district cooling in de Emiraten en de Arabische Golfstaten. "Onder meer World Expo Dubai in 2020 en het WK voetbal in Qatar in 2022 bieden het nieuwe filiaal een unieke kans om een stevige marktpositie te veroveren. Op lange termijn is het de bedoeling om het filiaal in Dubai uit te bouwen tot flowspecialist voor de hele regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika", meldt het bedrijf. Belven bezat al afdelingen in Moskou, Hong Kong en Tianjin (China). In België alleen telt Belven een veertigtal personeelsleden, onder leiding van General Manager en eigenaar Geert Van Mechelen.





(WVK)