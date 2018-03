Bellemadam en Opsinjoor roepen op tot stappenclash 30 maart 2018

02u30 1

Bellemadam Myriam Sips en Opsinjoor Rik Wesemael roepen de Mechelaar op om deel te nemen aan de 'Vlaamse 10.000-stappenclash'.





Tweehonderd steden en gemeenten nemen het van 1 tot en met 31 mei tegen elkaar op. Bedoeling is zoveel mogelijk inwoners te motiveren om te wandelen en zo als eerste virtueel de wereld rond te stappen. Dat door hen elke dag hun aantal stappen te laten invullen via de website of automatisch via de 10.000 stappen-app. Op Vlaams niveau is Sven Ornelis het gezicht van campagne, Mechelen stuurt twee 'mascottes' voorop in de strijd: de Bellemadam en Opsinjoor. De laatste, de voorzitter van wandelclub Opsinjoorke, heeft al 32 Dodentochten op zijn actief staan. Ook Sips stapt veel en graag, ondanks haar knieprothese. "Samen stappen is en sociale bezigheid en gewoon heel plezant, behalve als het regent", lacht de Bellemadam. Verschillende wandelingen worden georganiseerd. De belangrijkste is de 10.000-stappenwandeling met Rik Wesemael op 20 mei. Meer info op www.mechelen.be/stappenclash. (WVK)