Belgische primeur voor Dijlestad: reservoir onder boom buffert regenwater Wannes Vansina

27 maart 2019

11u22 0 Mechelen In de Hallestraat in Mechelen bouwen arbeiders sinds begin deze week aan een ‘tree pit’, volgens de stad de eerste in ons land. Onder een lindeboom komt een waterreservoir voor de opvang van regenwater.

“Vandaag loopt het regenwater van de Hallestraat rechtstreeks in de riolering. Vanaf morgen zal dat eerst opgevangen worden in de nieuwe boombunker. Kratten capteren het water en vervolgens hebben de wortels van de lindeboom rustig de kans om te drinken. Een drainerende laag stenen onder de kratten zorgt dat het water kan infiltreren. Het teveel aan regenwater stort gewoon over naar de gemengde riolering”, legt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) uit.

De ‘tree pit’ moet Mechelen volgens zijn collega Marina De Bie (Groen) weerbaarder maken tegen de klimaatverandering. “In steden is de ondergrond vaak een wirwar van leidingen, buizen en kabels waardoor er relatief weinig ruimte is om één grote buffering te realiseren. Dit soort kleine maatregelen zijn daarom makkelijker te voorzien.”

Het initiatief kadert in het project ‘Water Resilient Cities’, dat historische steden weerbaar maakt tegen hevige regenval en naar nieuwe oplossingen zoekt om water op te vangen. De stad krijgt het systeem van GreenBlue Urban, een partner in het Europese Project. De enige kost is de plaatsing van de boom, de drainage onder de kratten en de afwerking, goed voor 7.000 euro, maar ook daar krijgt de stad 60% subsidies voor. In april volgen er nog twee ‘tree pits’, in de Ivo Cornelisstraat in de Mahatma Gandhiwijk.