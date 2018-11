Belgisch podium voor ROM Skipper Elise Audiens Wannes Vansina

22 november 2018

ROM Skipper Elise Audiens (20) heeft op het Belgisch Kampioenschap Rope Skipping Master op twee van de drie onderdelen van de competitie goud behaald. Overall mocht ze met de bronzen medaille naar huis. “Elise maakte indruk op de snelheid en de uithouding, en bleef net onder haar Belgische records”, zegt een trotse coach Nana Jacobs. “Jammer dat haar freestyle net iets minder was, maar ze heeft nog tijd tot in juli volgend jaar om dit onderdeel nog wat bij te schaven zodat ze op het Europees kampioenschap in Oostenrijk kan knallen.” Bij de heren pakte Pallieter De Hornois (19) dan weer brons op het snelheidsnummer. ROM Skippers organiseert nu zaterdag 24 november de eerste Belgische Recreacup van het seizoen en ontvangt dan een vierhonderdtal skippers van over heel het land voor een recreatieve wedstrijd in de sporthal IHAM achter het station van Mechelen.