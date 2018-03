Beklaagde vraagt zelf om effectieve celstraf 01 maart 2018

02u36 0

Een jonge Mechelaar (21) was gisteren heel eerlijk tegen de rechter. Terwijl het parket gisteren een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel vorderde voor slagen, verwondingen en bedreigingen, vroeg hij zelf om een effectieve straf: "Ik wil helemaal geen voorwaarden." De twintiger moest zich verantwoorden voor het uiten van bedreigingen aan het adres van zijn vader en het slaan van zowel zijn vader als broer. Afgelopen zomer moest de politie ingrijpen. De vader had net twee slagen gekregen en bedreigd met een mes. De jongeman zou zijn vader 'kapot' maken omdat ze een ruzie hadden over de verkoop van zijn brommer. Na de slagen aan zijn vader moest ook de broer het ontgelden. Vonnis op 28 maart. (TVDZM)