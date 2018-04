Beklaagde ontkent vriendin te hebben geslagen 25 april 2018

02u42 0

"Ik heb mijn toenmalige vriendin nooit geslagen." Guido J. uit Mechelen ontkende woensdag voor de rechtbank de betichtingen van slagen en verwondingen. De werkloze man stond er terecht voor twee feiten in zijn sociaal appartement. Op 12 januari 2016 zou hij de vrouw in een dronken bui tegen de muur hebben geduwd en vervolgens tegen het achterhoofd hebben geslagen. Op 31 december van datzelfde jaar ging hij volgens de aanklager nog een stapje verder en zou hij zijn stomdronken slachtoffer hebben verstikt met haar trui, hebben geslagen en haar over de grond hebben gesleurd. Daarbij brak ze haar kunstgebit. De procureur vorderde een gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van 600 euro. De verdediging acht de feiten niet bewezen en vroeg de vrijspraak. Uitspraak op 16 mei. (WVK)