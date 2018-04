Bekende broers bezorgen Black-actrice theaterdebuut 18 april 2018

De Mechelse Martha Canga Antonio (22) maakt morgen haar theaterdebuut bij ARSENAAL/LAZARUS in een voorstelling waarbij acteur Pieter Genard (41) en zijn musicerende halfbroer Johannes (29) voor het eerst samenwerken.





De actrice, bekend van de film 'Black' en haar muziekband Soul'Art, zal zowel acteren als zingen in 'De wereld redden'. "Ik heb hier niet lang over moeten nadenken, al is theater een volledig nieuwe wereld voor mij. Het was niet wat ik had verwacht. Bij een film heb ik het script een jaar op voorhand, hier niet , maar aangezien ik beter werk met druk, valt dat wel mee", lacht ze.





Haar theaterdebuut heeft ze te danken aan Pieter Genard, die het stuk schreef, ook om eens met halfbroer en School Is Cool-frontman Johannes op de planken te kunnen staan. "Tot nu toe deden we enkel in de context van familiefeesten dingetjes samen, maar het moest er eens van komen".





"Pieter is twaalf jaar ouder dan ik, we hebben nooit in een stapelbed geslapen of ruzie gemaakt over speelgoed. Maar ik stuur nieuwe nummers altijd naar hem door. Zijn mening is belangrijk", zegt Johannes. De samenwerking verloopt vlot. "Het is een cliché, maar we hebben genoeg aan een half woord om elkaar te verstaan", zegt Pieter. Ze verwerkten hun familieband ook in de voorstelling, die het midden houdt tussen realiteit, fictie en verbeelding. De wereld redden loopt tot en met 28 april. (WVK)