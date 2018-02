Beiaardschool wordt volwaardige academie 05 februari 2018

De Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen wordt een volwaardige academie. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits bekend gemaakt. De erkenning is een gevolg van het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs. "Als meest prestigieuze beiaardopleiding in de wereld is de school uniek in het Vlaams onderwijs. Dit nieuwe besluit laat de Koninklijke Beiaardschool toe zijn rijke geschiedenis en traditie voort te zetten, met een steviger juridische basis en aangepast aan het kunstonderwijs van de 21ste eeuw", zegt Crevits. (WVK)