Beiaardpaviljoen geeft mobiel instrument vaste stek 27 januari 2018

De kamerbeiaard van Mechelen is onder dak. Gisteren werd het Beiaardpaviljoen dat speciaal voor het instrument in de Sinte-Mettetuin werd gebouwd ingehuldigd. Dat ging gepaard met verschillende concerten.





"Als het om beiaardkunst gaat, heeft Mechelen de plicht om out of the box te gaan, om de eerste te zijn. Zo is het altijd geweest. Met deze innovatie houdt Mechelen de beiaard vitaal en hip, binnen het bereik van nieuwe generaties", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). De muziekkiosk van 154.743 euro zal niet alleen een oefenplek worden voor studenten van Beiaarschool Jef Denyn, er zullen ook concertjes plaatsvinden.





De mobiele beiaard werd in 2016 aangekocht maar had nog geen vaste staanplaats. (WVK)