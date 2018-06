Beiaardconcerten herdenken WOI 09 juni 2018

Stadsbeiaardier Eddy Mariën heeft met 'Alle Menschen werden Brüder' de reeks beiaardconcerten voor deze zomer afgetrapt. Deze staat volledig in het teken van de herdenking van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. In het programma zullen dan ook heel wat verwijzingen zitten naar de strijd voor vrijheid en de gruwel die ermee gepaard ging. Zo brengt Tom Van Peer op 11 juni een improvisatie op 'The Last Post', het trompetsignaal waarmee elke dag onder de Menenpoort in Ieper een eerbetoon wordt gegeven de gesneuvelde soldaten van WOI. Op 2 juli speelt de Canadees Roy Lee dan weer een ode aan zijn landgenoten die sneuvelden. Op 10 september opent Stadsbeiaard Eddy Mariën het laatste concert van de Zomerbeiaardconcerten met een ode aan de vrijheid: 'Die Gedanken sind frei'. Het volledige programma is terug te vinden op www.uitinmechelen. be/beiaardconcerten. Alle concerten starten om 20.30 uur. (WVK)