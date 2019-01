Beheersplan maakt Groot Begijnhof groener Wannes Vansina

30 januari 2019

18u33 0 Mechelen De stad Mechelen werkt aan een ‘Beheersplan Groot Begijnhof’. Dat moet van de oude woonbuurt nog meer een oase van rust maken.

Schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Open Vld) maakte de plannen voor het beheersplan vandaag bekend naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de UNESCO-erkenning van de dertien Vlaamse begijnhoven. Deze werd vanavond gevierd in de Sint-Katelijnekerk. “Mechelaars lijken nog weinig te beseffen hoe belangrijk de erkenning van het Begijnhof is. Daar gaan we met z’n allen de komende jaren verandering in brengen”, aldus Anciaux.

Een timing kon Anciaux niet plakken op het beheersplan. “Er komt vergroening, rustbanken en waar mogelijk verticale tuintjes om daarmee een oase van rust te creëren. Dit gebeurt allemaal natuurlijk allemaal in samenspraak met de hele buurt.”

Moeilijk voor te stellen dat het begijnhof in de jaren 70 bedreigd werd met afbraak. Toen was het een verpauperde, verarmde stadswijk. Beschermingscampagnes kwamen er pas nadat in 1975 een storm van protest rees na de illegale afbraak van de Centjesmuur. Het leidde in 1998 tot de erkenning tot werelderfgoed.