Behandeling kleurt gras Sint-Romboutskerkhof blauw Wannes Vansina

04 april 2019

18u20 0 Mechelen Het gras op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen kleurt tijdelijk blauw. Dat is het gevolg van ‘hydroseeding’, een techniek die de grasmat beter moet wapenen tegen klauterende kinderen.

De grasperken rond de grote gele Opsinjoor in Mechelen zijn een oud zeer: de taluds zijn vrij steil en worden intensief gebruikt door spelende kinderen. Met alle gevolgen van dien voor de grasmat. Hydroseeding moet dat oplossen.

Schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Groen) legt uit: “Bij hydroseeding wordt een mengsel van graszaad, houtvezels en natuurlijke en biologisch afbreekbare vezels onder hoge druk op de kale plekken in de perken gespoten. Het mengsel zorgt er niet alleen voor dat de graszaden beter kunnen ontkiemen en het gras nadien sterker wordt, deze techniek gaat ook erosie op hellingen tegen. Op die manier krijgen we binnen enkele weken terug een stevige grasmat. Dat de techniek goed werkt, weten we al uit ervaring: ook de steile taluds in de Ghandiwijk werden op deze manier ingezaaid.”

Gevolg is nu wel dat het gras een blauwgroene kleur heeft. De schepen stelt gerust: “De kleur zal in de loop van de volgende dagen verdwijnen. De techniek is in alle betekenissen van het woord duurzaam.”

Tegelijk met de aanpassingen op het Sint-Romboutskerkhof wordt ook aan de andere kant van de kathedraal gewerkt. Aan het postgebouw wordt een inoxboord van ongeveer 10 cm hoogte ingericht en opgevuld met teelaarde. Nadien zal deze volledig worden beplant met vaste planten, siergrassen en bolgewassen.