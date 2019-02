Begijnhofkerk krijgt weer kleur. Restauratie imposante schilderijen deze week van start Wannes Vansina

15 februari 2019

15u39 0 Mechelen Evelyn De Schepper, Freya Joukes en hun collega’s van restauratie- en conservatiebureau Altritempi zijn in de Begijnhofkerk in Mechelen gestart met de restauratie van de imposante schilderijen. Ten laatste in het voorjaar van 2021 gaat het in zijn oude kleurenpracht herstelde Sint-Alexius en Catharina weer open voor het publiek.

De Begijnhofkerk kon in november na meer dan dertig jaar uit de stellingen. Aan de buitenzijde (boven de inkom) ontbreekt nu enkel nog het standbeeld van de Heilige Catharina. Ook binnenin wordt al geruime tijd gewerkt. De interieurrestauratie ging in november 2017 van start en intussen zijn de zijbeuken in die mate klaar dat ze de komende maanden als atelier kunnen worden gebruikt om de 21 schilderijen en 18 beschilderde doeken van de kerk te restaureren. Vandaag werd de laatste hand gelegd aan plastic scheidingswanden om dat stofvrij te kunnen laten gebeuren terwijl de hoofdbeuk van op imposante stellingen wordt gerestaureerd.

Het merendeel van de zeventien schilderijen van de fries (heiligenvoorstellingen) werd intussen naar beneden getakeld. Het ruim zeven meter hoge triptiek in het hoogkoor (Golgotha) blijft omwille van zijn afmeting ter plaatse. De werken van onder meer Jan Cossiers, Theodoor Boeyermans, Theodoor van Loon, Jan Erasmus Quellinus, Gaspar de Craeyer en Jan Verhoeven zijn gezien de toestand van de kerk in goede condeitie. “Ze dateren van 1650, de opening van de kerk, en zijn in relatief goede staat. Omdat ze op correcte afstand van de muur werden bevestigd, hebben ze het vocht niet opgenomen”, zegt Joukes. Anders is het gesteld met de muren en de gewelven, die wel te lijden hadden. “Vooral aan de noordkant heeft het pleisterwerk veel schade opgelopen ten gevolge van vochtinsijpeling door lekkende dakgoten en regenpijpen.”

Bij de restauratie van de Begijnhofkerk wordt niet teruggegaan naar oudere periodes, zoals bijvoorbeeld in Hanswijk wel gebeurde. De kerk behoudt met andere woorden zijn barokke karakter. “De polychromie is laat 19de-eeuws en blijft behouden. Dankzij de reiniging en restauratie zal de kerk bij de opening een stuk frisser ogen en zullen de kleuren een pak mooier zijn”, belooft Sofie Stevens van de dienst Monumentenzorg. Het zijn net die pasteltinten die de ‘vrouwelijkste kerk van Mechelen’ zo kenmerkend maken.

De totaalkost voor de interieurrestauratie en de conservatie van de schilderijen bedraagt 2.212.119 euro, waarvan 571.147 euro voor rekening van de stad. “Dit gebeurt allemaal in het kader van de meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie van de historische kerken in de binnenstad, waarvan de Begijnhofkerk het sluitstuk is. Mooi dat het einde in zicht is”, besluit schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Open Vld).