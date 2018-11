Bedrijventerreinen vragen oplossing voor files Wannes Vansina

07 november 2018

17u01 1 Mechelen De vzw’s Industrie Mechelen Noord en Bedrijven Mechelen Zuid hebben een memorandum overhandigd aan burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-M+). Ze vragen vooral aandacht in verband met mobiliteit.

In het document uiten de ondernemers de bekommernissen van de bedrijventerreinen voor het komende bestuur.

“De bedrijventerreinen waarderen de inspanningen die het Mechelse stadsbestuur al vele jaren realiseert ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Maar er ligt nog werk op de plank. Daarom vond men het belangrijk om kort op te lijsten wat voor beide bedrijventerreinen de uitdagingen en verwachtingen zijn voor de volgende jaren”, luidt het. De ondernemers wensen beter geïnformeerd en betrokken te worden bij beslissingen die een impact hebben op hun werking en vragen een beter groenbeheer om zo de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen te verbeteren. Veel aandacht in het memorandum ook voor mobiliteit. “Een vlottere ontsluiting van de bedrijvenzones is een must”, klinkt het.

In Mechelen-Noord zouden de files zelfs een verdere groei in het gedrang brengen, in Zuid is men dan weer ongerust over de impact van de komst van Plopsaqua op de verkeersafwikkeling op de rotonde Technopolis. “Voor de Raghenozone vereist de nu al moeizame ontsluiting via de Leuvensesteenweg bijzondere aandacht”, luidt het. De bedrijven vragen ook een verbetering van de fiets- en voetgangersinfrastructuur – “die is op sommige stukken zelfs gevaarlijk” – beter openbaar vervoer en een oplossing voor de veiligheidsproblemen die geparkeerde vrachtwagens veroorzaken.