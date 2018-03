Bedrijvencentrum creëert tot 150 arbeidsplaatsen 07 maart 2018

02u41 0 Mechelen Resolve start deze zomer met de ontwikkeling van een nieuw bedrijvencentrum in de Oude Baan in Mechelen-Noord. Er komen tot 150 arbeidsplaatsen.

Het gaat om de voormalige site van DME, 19.557 m² groot. Momenteel staat er nog een klein kantoorpark, de rest is verhuurd als parking. "Over een maand of twee start aannemer Verelst met de afbraak. Opleveren doen we het eerste kwartaal van 2019", zegt Bob Cantens, commercieel verantwoordelijke voor Resolve. Een derde van de site wordt voorbehouden voor een project op maat van een (nog te zoeken) klant. Daarnaast komen er twaalf bedrijfsunits variërend van 203 tot 933m², al dan niet met kantoorruimte. Het gaat om een investering van 15 miljoen euro. "We mikken zowel op de lokale Mechelse ondernemer alsook meer regionale spelers die een utimuntende ligging zoeken. Er staat nog wel bedrijfsruimte leeg in Mechelen-Noord, maar niks kwaliteitsvols of nieuws. Kantoren met opslag zijn er de laatste jaren ook niet meer gebouwd. Wat de kleinere units betreft: die zullen de komende jaren in Mechelen niet vaak meer gebouwd worden."





Nog in Mechelen Noord bouwt Resolve Dijlepark in de Zandvoortstraat: 650m² kantoorgebouw en evenveel opslagruimte. Het project wordt over een maand of twee casco opgeleverd, een gebruiker gezocht. "We geloven heel erg in Mechelen-Noord omwille van zijn ligging tussen Brussel en Antwerpen en zijn goede bereikbaarheid", aldus Cantens. (WVK)