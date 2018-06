Beastie Burger schenkt het volk burgers en rock 'n roll 22 juni 2018

De Mechelse binnenstad krijgt een derde hamburgerrestaurant. Rock 'n' rollzaak 'Beastie Burger' opent op 5 juli op de IJzerenleen de deuren.





Momenteel wordt in de voormalige kledingzaak CRA hard gewerkt om het pand klaar te maken voor de komst van het hamburgerrestaurant. Na zaken in Antwerpen, Brugge, Leuven en Ieper wordt deze het vijfde filiaal van Sinan Hadzija.





"Het thema wordt rock 'n' roll", aldus Hadzija. Hij werd naar eigen zeggen uitgenodigd door de stad "Ze hebben een paar voorstellen gedaan, dit pand hebben we gekozen omdat de IJzerenleen veel potentieel heeft. Mechelen is een mooie stad met veel studenten en veel hamburgerliefhebbers, dat zie ik aan Il Cardinale en Ellis. Ons concept is helemaal anders. Wij ontwerpen elke hamburger op een culinaire notenbalk. We steken muziek in onze hamburgers. Hier zijn de broodjes het dansbare ritme, de saus is de prachtige melodie en de groentjes zijn opzwepende strofes."





De hamburgers dragen dan ook namen als ZZ Top, Rolling Stones en Beatles. "Onze smaak vind je nergens anders, dankzij onze geheime recepten", maakt Hadzija zich sterk. Het hamburgerrestaurant zal twee verdiepingen tellen en beschikken over een groot terras. Zo mag Beastie Burger ook de ruimte tussen de 'lenen' voor Torfs gebruiken. Hadzija investeert ruim 200.000 euro.





