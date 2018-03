Be.one neemt deel aan gemeenteraadsverkiezingen 01 maart 2018

02u36 0 Mechelen Be.one, de nieuwe politieke formatie rond Dyab Abou Jahjah en Meryem Kaçar, neemt in oktober ook in Mechelen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Een van de boegbeelden wordt ex-Open Vld'er Rudi Nees uit Sint-Katelijne-Waver.

Be.one werd begin deze maand voorgesteld als een postkapitalistische partij die pleit voor radicale gelijkheid die werk, basisonderwijs en huisvesting als rechten voor iedereen ziet. Aanvankelijk was daar nog onduidelijkheid over, maar deze week bevestigde Jahjah dat be.one wel degelijk in Mechelen zal opkomen. Rudi Nees (60) wordt een van de boegbeelden. De zaakvoerder van financiële dienstverlener Seculares op de Liersesteenweg zetelde 1995 en 2006 in de gemeenteraad van Sint-Katelijne-Waver voor Open Vld, maar trok in februari na 25 jaar actief lid te zijn geweest die deur achter zich dicht en verhuist naar de Dijlestad.





Uitgesproken mening

"Gelet op het warm en koud blazen van de huidige traditionele partijen, zocht ik naar duidelijkheid en een uitgesproken mening voor de huidige maatschappelijke problemen. Politieke kordaatheid met respect voor sociaal-liberale waarden heeft mij doen kiezen voor be.one", verklaart hij zijn overstap. Een Mechels verkiezingsprogramma is er nog niet. Nees zegt wel alle vormen van racisme, fascisme en extremisme te willen bestrijden samen met alle burgers van Mechelen. "Dat vanuit een gekleurd palet van culturen en meningen." Of hij lijsttrekker wordt? "Het is in eerste instantie de bedoeling om de lijst te versterken vanuit autochtone kant. Er bestaat al een structuur en een bestuur in Mechelen, maar namen kan ik nog niet noemen want daar is nog niks over afgesproken."





(WVK)