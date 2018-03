Bazin Clubhuis stammoeder van viergeslacht 30 maart 2018

Feest in het Clubhuis in Muizen. Maria Peeters (75), die het café al meer dan veertig jaar uitbaat, is de trotse stammoeder geworden van een viergeslacht. Heidi Maeremans (30), de dochter van haar enige dochter Carina Hofmans (53), beviel op 12 december van Felien. Papa van de flinke baby - ze mat bij de geboorte 52cm - is Jérôme Peeters. Proficiat.





(WVK)