Bavo Anciaux (29) kaapt leidersplaats weg bij Open Vld 20 april 2018

02u59 0 Mechelen Niet Maura Melis, maar Bavo Anciaux (29) zal in Willebroek de lijst trekken voor Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij verhuist daarvoor versneld naar de Kanaalgemeente. Melis haakt mogelijk af.

De kleinzoon van Vic Anciaux was tot voor kort voorzitter van Open Vld in Mechelen, de stad waar zijn vader al jarenlang schepen is. Daarom ook dat hij er geen mandaat kan opnemen. "Ik ben een politiek beest en verhuis daarom naar Willebroek, de gemeente waar ik nu zes jaar werk voor De Vlaamse Waterweg", zegt Anciaux. Een meerderheid in het bestuur verkoos hem woensdagavond tot nieuwe lijsttrekker. Schepen Frank Vanwelkenhuysen spreekt van "een uitzonderlijke opportuniteit". "Anciaux is een naam. Hij heeft een enorme drive", zegt kersvers voorzitter Arne Audiens. Pijnlijk voor Maura Melis, die in juni al was aangeduid om de lijst te trekken. "Ik kan dit makkelijk relativeren", reageert ze. De nieuwkomer in de Willebroekse politiek (dankzij Bart Somers) kan de tweede plaats krijgen, maar mogelijk komt ze niet meer op. "Er is een verschil in visie, de andere kreeg de meerderheid. Ik wil dat Bavo alle kansen krijgt." Jan Borgonie verliest zijn tweede plaats op de lijst. Bavo Anciaux wil zich snel inwerken in Willebroek. "Open Vld is hier een kleine partij met 1 verkozene op 27. Dat is een grote uitdaging. Ik wil voor een stuk hetzelfde doen als Bart Somers in Mechelen, een stad die de ene na de andere prijs pakt. Dat betekent investeringen in infrastructuur, maar ook samenwerkingen aangaan zoals met de politiezone." In Mechelen wordt Bavo Anciaux als liberaal voorzitter opgevolgd door Laura Cornette. (WVK)