Battelweg alweer dicht voor autoverkeer 21 april 2018

De Battelbrug in Mechelen is alweer stuk. Alvast tot en met maandag moet het autoverkeer omrijden. De oorzaak is een storing aan het vergrendelingsmechanisme van de brug, waarschijnlijk door het warme weer van de afgelopen dagen. Nochtans werd het tijdens de paasvakantie net hersteld en vernieuwd. "Uit veiligheidsoverweging werd beslist om de Battelbrug tot maandagochtend tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het gemotoriseerde wegverkeer en dit in afwachting van de nodige aanpassingswerken. Signalisatie en betonblokken worden geplaatst om te voorkomen dat autoverkeer de brug kan oprijden", laat De Vlaamse Waterweg weten. De brug zal vandaag, morgen en maandag lokaal bediend worden zonder vergrendeling. Zo kunnen fietsers en voetgangers de brug blijven gebruiken. (WVK)