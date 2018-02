Battelbrug weer open voor scheepvaart 27 februari 2018

De Battelbrug kan alweer open voor de scheepvaart. Zondag leek het er nog op dat het transport over het kanaal Leuven-Dijle dagenlang onmogelijk zou zijn nadat een bestuurster haar Porsche in het brughuisje had 'geparkeerd', maar dat was dus voorbarig. "De schade viel gezien de ravage moeilijk in te schatten, maar blijkbaar valt het wat de bediening van de brug betreft mee. Ze kan vanop afstand weer worden geopend", meldde woordvoerder van Waterwegen & Zeekanaal Kevin Polfliet gisteren kort voor de middag. Het brughuisje is een andere zaak. Bekeken wordt of het kan worden gerenoveerd dan wel moet worden afgebroken en vervangen door een nieuw. "Het blijft nodig om de elektronica te herbergen en - bij problemen met de bediening op afstand - om de brug ter plaatse te kunnen openen." Gisteren was de brug gesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dat had niets met het ongeval te maken, wel met een gepland onderhoud. (WVK)