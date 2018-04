Battelbrug tot vrijdag dicht voor alle verkeer 10 april 2018

02u35 0 Mechelen De Battelbrug in Mechelen blijft tot en met vrijdagnamiddag gesloten voor alle verkeer. Waterwegen en Zeekanaal voert hoognodige werken uit, die ervoor moeten zorgen dat de vele defecten aan het 'zorgenkindje' van de waterwegbeheerder eindelijk verleden tijd zijn.

"We hadden al aanpassingswerken aan het bewegingsmechanisme gepland om de Battelbrug minder storingsgevoelig te maken. Deze klus wordt gecombineerd met de herstelling van de schade aan het vergrendelingsmechanisme", zegt communicatieverantwoordelijke van de afdeling Zeeschelde Kevin Polfliet. "Omdat het gevaar bestond dat de brug door trillingen van het wegverkeer vanzelf zou opendraaien, is de Battelbrug al sinds begin maart afgesloten voor wagens en vrachtwagens. Zij konden in beide richtingen omrijden via het Battelcomplex. Fietsers en voetgangers konden de voorbije weken nog wél de Battelbrug gebruiken, maar ook zij moeten deze week om langs de Zennegatbrug of de Plaisancebrug. We plannen de werken heel bewust in de paasvakantie, omdat het dan veel rustiger is op de weg én de schoolgaande jeugd in Battel geen gebruik moet maken van de brug. Hopelijk zijn na deze week de problemen aan de Battelbrug volledig van de baan."





De voorbije jaren werd de Battelbrug meermaals gesloten voor allerlei aanpassingswerken, nadat ze in 2015 werd gerenoveerd en voorzien van een nieuw beweegbaar brugdeel. Eerder dit jaar reed ook een Porsche in op het brughuisje van de Battelbrug, dat zwaar beschadigd raakte. (EDT)