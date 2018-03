Battelbrug tot 13 april dicht voor verkeer 02 maart 2018

De schade door de inrijdende Porsche is nog maar net voorlopig hersteld of er duikt al een nieuw probleem op met de Battelbrug in Mechelen. Ze blijft dicht voor het wegverkeer tot 13 april.





Dit keer ligt geen ongeval aan de basis van het probleem, wel een defect aan het vergrendelingsmechanisme. "Dit zorgt ervoor dat de brug door trillingen van het wegverkeer vanzelf zou kunnen opendraaien. Uit veiligheidsoverwegingen dient de brug voor enige tijd te worden afgesloten voor het wegverkeer", meldt Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke van de afdeling Zeeschelde-Zeekanaal. Bestuurders moeten dus omrijden via het Battelcomplex, maar fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken. De herstelling vindt plaats tijdens de paasvakantie, samen met andere werkzaamheden aan de brug. "Zodat er tot dan geen afsluiting nodig is voor fietsers en voetgangers." (WVK)