Battelaars kunnen toch in eigen wijk stemmen 05 juni 2018

Er komt op 14 oktober dan toch een kieslocatie in de Mechelse wijk Battel. Aanvankelijk was dit niet gepland en zouden de 3.000 inwoners moeten gaan stemmen in sporthal Winketkaai. "Nadat er toch wel wat protest was ontstaan in Battel, zal het stadsbestuur op mijn aandringen een kieslocatie inrichten in de parochiezaal aan Battelsebergen. Voor de Battelaars bespaart dit alleszins nodeloze verplaatsingen met de auto", zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). Onder meer zijn partijgenote Anne Delvoye had tegen het niet-inrichten van een kieslocatie geprotesteerd. (WVK)