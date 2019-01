Battelaar redt kapelletje van ondergang: “Ik wilde meer doen dan zeggen dat er iets aan moest gebeuren” Wannes Vansina

09 januari 2019

17u40 0 Mechelen Het kleine kapelletje aan de Hogeweg in Battel (Mechelen) mag weer gezien worden. Ron Langenus redde het huisje, dat zeker 70 jaar oud is, van het verval en herstelde het in ere. Op Maria Lichtmis wordt het gewijd.

Tot voor kort verkeerde het kapelletje aan het begin van de Hogeweg in erbarmelijke staat. “Het zware verkeer en allicht ook de warme zomer van 2018 hadden het herschapen in een trieste ruïne. Het glas van het deurtje kon elk moment naar beneden vallen”, vertelt Langenus.

De schrijver kon het niet langer aanzien en ging op zoek naar de eigenaar. Die bleek onvindbaar. “Mails met foto’s en de vraag om dringend actie te ondernemen naar verschillende instanties, leverden niets anders op dan: ‘Als je het zelf wil doen, ga dan maar je gang.’” En dat deed hij ook. Langenus liet een schrijnwerker een nieuw huisje maken (het oude was volledig rot), waarin het glas en de vaasjes werden geplaatst. “De kerkfabriek heeft het grootste deel van de onkosten terugbetaald en mag zich dus de eigenaar van het kapelletje noemen.”

Op de terugkeer van het Mariabeeldje is het wachten tot 3 februari. Op Maria Lichtmis zal het plaasteren beeldje (opnieuw?) worden gewijd. Langenus is tevreden. “Ik ben niet gelovig, maar het kapelletje is voor mij iets dat bij Battel hoort. Ik voel een diep respect voor de mensen die het in de vorige eeuw gemaakt, geplaatst en verzorgd hebben.” De herkomst is onbekend. Zelfs in de officiële lijst van alle kapellen van de KULeuven bleek het niet te zijn opgenomen. “Niemand van de oudere Battelaars die het heeft weten plaatsen. Het moet dus 70 jaar of ouder zijn. Het stond oorspronkelijk iets verderop op de splitsing van de weg naar Willebroek en die naar het Zennegat, tot het daar weg moest voor de bouw van een benzinestation. Tot de jaren 60 is het verzorgd geweest, sindsdien niet meer. Hopelijk blijft het nu wel bewaard.”