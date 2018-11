Basisschool De Puzzel opent eigen bibliotheek Wannes Vansina

16 november 2018

17u52 0 Mechelen Basisschool De Puzzel op de Leuvensesteenweg in Mechelen heeft vrijdag een eigen bibliotheek geopend. Het project kon worden gerealiseerd dankzij crowdfunding.

“Op onze school heerste lang geen leescultuur. Tot we vorig jaar startten met het leesproject Kwartiermakers. De leerlingen krijgen elke dag een vrij kwartier om te lezen en kregen de leesmicrobe te pakken. Ze begonnen zelfs te dromen van een eigen bibliotheek”, vertelt directeur Saskia Van Aerschot. Gemakkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, want boeken zijn niet goedkoop. Via crowdfunding haalden de leerlingen bijna 1.000 euro op. De uitgeverijen Overamstel en Nik Nak deden de leerlingen enkele boeken cadeau. “Met de steun van al die sponsors komt onze droom uit. Met een eigen schoolbib kunnen we het lezen nog meer stimuleren. En dat is belangrijk voor de woordenschat en het taalbegrip van onze kinderen”, besluit de directeur.