Basiliek combineert hoogtepunten uit Lucas met muziek Wannes Vansina

26 november 2018

De basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk in Mechelen vormt op zondag 2 december om 15 uur het decor voor het bijzondere evenement ‘Hoogtepunten uit Lucas, luidop’. “Tijdens de Dag van het Woord laten we u in Hanswijk een deel van de onuitputtelijke rijkdom van de Bijbel (her)ontdekken, gecombineerd met sfeervolle en soms zeer swingende muzikale fragmenten”, belooft Fernand Verreth. Twintig voorlezers van diverse leeftijden en achtergrond brengen op deze eerste zondag van het nieuw kerkelijk jaar de hoogtepunten uit het Lucasevangelie. De teksten worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s gebracht door het vocaal ensemble 4TuneSingers en de talentvolle harpiste Hanna Vandergoten. De toegang is gratis. Vorig jaar vond het evenement een eerste keer plaats. Intussen krijgt het navolging in alle basilieken van Vlaams-Brabant.