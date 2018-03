Bart Kaëll kwam, zag en overwon 28 maart 2018

Duizend muziekliefhebbers genoten gisteren in De Nekker van het Rood Seniorenfeest. Lissa Lewis, Sergio en Celien gaven van jetje, maar het was toch vooral Bart Kaëll waarvoor de meesten naar de sporthal waren gekomen. Overigens kwamen de bezoekers lang niet uit Mechelen alleen, sommige kwamen van veel verder om hun idolen aan het werk te zien. Toch waren het niet alleen optredens dat de klok sloeg. Sp.a Mechelen-lijsttrekster Caroline Gennez verwelkomde de gasten en gaf hen ook de boodschap mee "dat meer socialisme nodig is". Ook lokaal, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. "Mechelen doet het inderdaad op vele vlakken goed", verwees ze naar de stadsmonitor, "maar niet als het op zorg en betaalbaar wonen aankomt". Ze verwees onder meer ook naar het openbaar vervoer en de fors gestegen OCMW-rusthuisfactuur. "Van 1.500 naar 1.888 per maand. Voor veel senioren een angstaanjagend vooruitzicht", weet ze. Het Rood Seniorenfeest wordt georganiseerd door De Voorzorg, ABVV Mechelen-Kempen, Linx+, S-plus en sp.a. (WVK)