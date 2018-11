Bar Makadam viert eerste verjaardag met marathon van 24 uur Wannes Vansina

28 november 2018

16u55 0 Mechelen David Aerts en Jonas Bosmans klinken dit weekend op de eerste verjaardag van hun Bar Makadam op de Grote Markt van Mechelen. Dat tijdens een marathon van 24 uur mét Mechels Monopolykampioenschap.

Het verjaardagsfeest start zaterdagochtend om 10 uur met ontbijtdeals. In de namiddag staan dan weer een Mechels Monopolykampioenschap, een bierbingo en een bierdegustatie op het programma. ‘s Avonds vliegen de tafels en stoelen op zolder en zorgt DJ Driesje voor een feestje tot in de vroege uurtjes. Eindigen doet de marathon zondagochtend met een ‘kater voor later’ ontbijt. “De dames en heren die zich de volle 24uur willen wagen aan de marathon worden daar ook voor beloond. Naast een eervolle vermelding van hun naam in ons interieur, zullen ze het komende jaar ook enkele ‘perks’ krijgen aangezien ze hebben bewezen een echte Makadam’er te zijn”, vertellen de uitbaters. Voor iedereen die de marathon uitdoet, stort bovendien Makadam 24 euro aan Prinses Harte in het kader van de Warmste Week. De uitbaters blikken overigens tevreden terug op hun eerste jaar. “Het was boven alle verwachtingen, maar we hebben ook veel geleerd. ‘The best is yet to come.’ We hebben nog allerlei wilde plannen.”