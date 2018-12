Bar Makadam houdt marathon: “24 uur op café zitten? Tof!” Wannes Vansina

02 december 2018

10u43 0 Mechelen Vijf klanten van Bar Makadam hebben liefst 24 uur doorgebracht op café. Uitbaters David Aerts en Jonas Bosmans vierden met de marathon de eerste verjaardag van hun zaak op de Grote Markt van Mechelen.

Van start gingen ze zaterdag om 10 uur, om pas een etmaal later het café weer te verlaten. Bezoekers konden intussen een stukje taart eten, deelnemen aan een Monopolytornooi en bingo en fuiven tot in de vroege uurtjes. Afsluiten ‘s ochtends gebeurde met een ontbijt. “Het was heel tof. De bierproeverij en de periode tussen 3 en 4 uur ‘s nachts waren moeilijke momentjes. Dat we hier nog lang mogen komen”, lacht Max Otten. Ook uitbater Jonas Bosmans vindt de marathon voor herhaling vatbaar. “Alle regelmatige klanten zijn langs geweest. Heel tof was ook de dat de collega-horeca-uitbaters zijn langsgekomen. Ik heb nergens spijt van, behalve van de schoonmaak die staat te wachten”, lacht hij. Bar Makadam beloofde per klant die de 24 uur zou volmaken 24 euro te schenken aan de vzw Prinses Harte. “We doen daar zeker nog wat fooi bij”, besluit Jonas.