Bakker Meuwes neemt na 47 jaar afscheid. “Doodjammer dat mijn man zijn levenswerk niet kan afmaken” Wannes Vansina

04 maart 2019

13u54 0 Mechelen De Mechelse wijk Tervuursesteenweg verliest haar laatste warme bakker. Vandaag verkoopt Meuwes zijn laatste brood en banket en komt er een einde aan een decennialange traditie. Zowel voor als achter de toog vloeien tranen. “De zaak is het levenswerk van mijn man. Dat hij er niet bij kan zijn, doet pijn.”

In de Tervuursesteenweg 39, tegenover de Colomakerk, is al zeker meer dan honderd jaar een bakkerij gevestigd. Albert Meuwes en zijn zoon Ludo openden hun winkel in 1975 in het vroegere Hofman na eerst twee jaar een zaak te hebben gehad op de Brusselsesteenweg. “Ze werkten daarvoor als meester-patissier en leerjongen bij Bakkerij Boogaerts in Oud-Turnhout. In de wijde omtrek gingen ze op zoek naar een bakkerij die over te nemen stond”, verklaart dochter Sofie hoe haar vader en grootvader in Mechelen belandden.

Hersenbloeding

Na 47 jaar houdt Meuwes op te bestaan. Ludo en zijn vrouw Magda De Weerdt (beide 64) gingen nog via een immokantoor op zoek naar een overnemer, maar tevergeefs. “De jeugd wil niet meer ’s nachts werken”, verklaart Sofie, die zelf restaurateur is in het Fotomuseum. Aanvankelijk zouden de uitbaters ook pas in november met pensioen gaan, het noodlot besliste daar anders over. In juni kreeg Ludo een hersenbloeding. Sindsdien verblijft hij in het ziekenhuis. “Ik heb hier geen goed gevoel bij. Ik had liever op een andere manier afscheid genomen”, vertelt Magda.

Het Wit Huis

De vele mooie jaren die ze samen hadden in ‘Het Wit Huis’, zoals de bakkerij ook wel heette, kan niemand hen nog afnemen. Ludo werkte die vele jaren in de bakkerij, zij bemande met evenveel liefde de winkel. Ze deden het met hun hart. “We hebben het altijd graag gedaan, anders hou je dit niet vol. Elke dag was anders en dat beviel mij. Ik volgde ook graag de seizoenen met mijn aankleding van de winkel en de etalages, om het de bezoekers aangenaam te maken. Dat vond ik plezant”, vertelt de bakkersvrouw.

Hagelslagkoffiekoeken

Hun liefde voor het vak werd geapprecieerd. Klanten komen massaal afscheid nemen. De toog staat vol met bloemen, het boodschappenboek voor Ludo zit vol kaartjes en teksten. Het mag duidelijk zijn: Meuwes zal heel hard worden gemist. Niet alleen de lekkernijen als specialiteiten hagelslagkoffiekoeken, pistoletbrood, eclairs en roggebrood, maar ook de vriendelijke bediening. “Hier komen bezoekers die al op de Brusselsesteenweg klant waren. Al die jaren, dat schept een band. Dat veeg je niet weg.”

Pistool

Wat Magda niet zal missen, is de angst opnieuw overvallen te worden. Twee keer maakte ze het mee. Een eerste keer werd ze bedreigd met een stroomstootwapen, de twee keer – in juli 2015 - met een vuurwapen. “Met echtgenoot hebben ze toen hardhandig aangepakt, tegen mij hebben ze met een pistool gestaan. Dat gaat er niet uit. Ze beseffen niet wat ze de mensen aandoen”, besluit ze.

Voortaan moet de wijk verder zonder warme bakker en blijft de inwoners enkel nog brood uit de automaat of uit het warenhuis.