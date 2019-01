Baker Tilly opent kantoor in Dijlestad dankzij partnership met Caluwaerts & Co Wannes Vansina

09 januari 2019

15u57 0

Baker Tilly heeft begin dit jaar een nieuw kantoor geopend op de Brusselsesteenweg in Mechelen. Het gaat om het zesde van het bedrijf gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, advies, consultancy, audit, bedrijfsrevisoraat en corporate finance. De opening komt er dankzij een partnership met het revisorenvennootschap Caluwaerts & Co. “Door de uitbreiding van expertise op alle domeinen van bedrijfsvoering, door de schaalvergroting, het internationale netwerk van Baker Tilly en zijn aangereikte digitale tools, leek het ons de ideale partner”, zegt bedrijfsrevisor Freddy Caluwaerts. Ook Baker Tilly-vennoot Peter Weyers is tevreden. “Vanuit onze strategische Mechelse uitvalbasis kunnen we nu niet alleen aan schaalvergroting doen in Groot-Mechelen maar ook in de provincie Antwerpen.”