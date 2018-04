Babyolifant heet Tarzen 20 april 2018

Het olifantje dat vorige week werd geboren in Planckendael, heeft een naam. Bezoekers van de zoo doopten het stiertje Tarzen, wat zoveel wil zeggen als 'onstuimig dier'. Dat door deel te nemen aan een online poll, die uiteindelijk meer dan 9.000 stemmen genereerde. De tweede optie Tey Lin (juweel van woensdag) kon met 46 procent van de stemmen minder bezoekers bekoren. Dat de naam met een T zou beginnen, stond vast. Dat is het geval voor alle dieren geboren in 2018. Tarzen stelt het overigens uitstekend. Mama Phyo Phyo en haar zoon staan wel elke ochtend even apart om wat op krachten te komen. (WVK)