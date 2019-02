Baby van acht maanden sterft door schedeltrauma TVDZM

04 februari 2019

18u10 0 Mechelen De baby van acht maanden uit Mechelen stierf aan de gevolgen van een schedeltrauma. Dat bevestigen verschillende bronnen binnen het onderzoek. Het parket voert momenteel een onderzoek uit naar de exacte omstandigheden, maar is karig met informatie.

Zaterdagavond werd de baby binnengebracht op de spoedafdeling van het AZ Sint-Maarten. De baby had ernstige verwondingen ter hoogte van het hoofd opgelopen. Het jongetje werd in allerijl overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem maar overleed even later aan zijn verwondingen. Gelet op de verdachte omstandigheden, startte het parket meteen na het overlijden een onderzoek op. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding door onbekenden. De wetsgeneesheer voerde intussen ook al een autopsie uit. Momenteel werden er nog geen arrestaties uitgevoerd. Wel werden verschillende personen, waaronder de ouders en de huisarts, verhoord door de politie.

Het onderzoek gaat in tussentijd verder. Voorlopig liggen alle pistes open. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de baby de verwondingen heeft opgelopen.