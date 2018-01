Baasje zoekt 4.200 euro voor ziek Pieterke 30 januari 2018

02u53 0 Mechelen Sandra Geurs uit Muizen is gestart met een crowdfundingsactie voor haar yorkshireterriër Pieterke. Het 11 jaar oude hondje is ernstig ziek en moet dringend worden geopereerd, maar daar is 4.200 euro voor nodig.

Bejaardenhelpster Sandra nam Pieterke twee jaar geleden in huis nadat het vorige baasje moest verhuizen naar een home. Van de vrolijke rakker van weleer blijft niks meer over. "Vorige zomer rende hij nog door het gras. Nu wil hij niet eens meer gaan wandelen en omdat hij veel te veel drinkt, kan hij zijn plas niet meer ophouden. Na een aantal onderzoeken werd de ziekte van Cushing vastgesteld. Zijn bijnieren produceren te veel cortisol. Enkel een operatie kan hem genezen." Ze ging bij verschillende artsen te rade, maar die stuurden haar door naar een dierenkliniek in Utrecht. Het goede nieuws: Pieterke is te redden. Het slechte: dat kost veel geld. "Onderzoeken en medicatie hebben mij nu al 1.500 euro gekost en daar zou nog eens 4.200 euro bijkomen. Ik kan die kost als alleenstaande niet dragen." Vrienden suggereerden haar een crowdfundingsactie, een laatste reddingsboei voor Pieterke. Sandra vraagt niet graag geld, maar voor haar hondje zette ze haar trots opzij. Volgende week gaat ze naar Utrecht en moet ze een beslissing nemen. Steunen kan via www.worldofcrowdfunding.com/operatie-hondje. Gisteren, na drie dagen, was 240 van 4.200 euro ingezameld. Als er geld over zou zijn, gaat ze dat schenken aan een dierenorganisatie. (WVK)