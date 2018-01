Baasje van blaffende hond bedreigd met steakmes 30 januari 2018

Rudolf J. uit Mechelen moest zich gisteren komen verantwoorden voor woonstschennis, bedreigingen en verboden wapendracht. "Met een steakmes ging hij via de achterdeur de flat van zijn onderbuurvrouw binnen", zei openbaar aanklager Peter Peereboom. "Hij bedreigde de op dat moment zieke vrouw en haar zoon. Hij zou met het mes niet enkel hun keel oversnijden maar ook die van de hond des huizes." De aanleiding voor de feiten was het geblaf van de hond. Die zou volgens de man al een hele tijd voor overlast hebben gezorgd. "Telkens als mevrouw naar het woonzorgcentrum vertrok, begon de hond te blaffen. Uren aan een stuk", aldus de raadsman van J. Ondanks verschillende poging om te kunnen bemiddelen, werd het beklaagde op 5 september 2017 te veel. Het parket vroeg gisteren een celstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. "Mijn cliënt is naar binnen gegaan en heeft letterlijk gezegd: 'Moet ik nu echt de keel van de hond oversnijden zodat hij zwijgt'. Was het de just tactiek? Nee, maar de zoon en vrouw heeft hij nooit bedreigd", besloot de raadsman. Vonnis binnen de maand (TVDZM)