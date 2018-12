AZ Sint-Maarten helpt Congolese collega’s met wafelverkoop Wannes Vansina

17 december 2018

17u32 0

AZ Sint-Maarten in Mechelen verkocht vandaag warme chocolademelk en wafeltjes ten voordele van een ziekenhuis in Budjala (Congo). Dat raakte in oktober zwaar beschadigd bij een storm. “Om het ziekenhuis in Budjala te helpen, stelt AZ Sint-Maarten heel wat materiaal van de oude campussen ter beschikking. Bij het vervoer van dat materiaal komen echter hoge transportkosten kijken, ongeveer vierduizend euro. Dat geld wil Memisa inzamelen door deze steunactie”, meldt woordvoerder Frederik Wyseur. AZ Sint-Maarten zet al sinds 2005 zijn schouders onder het project ‘ziekenhuis-voorziekenhuis’, georganiseerd door de Belgische hulporganisatie Memisa. Jaarlijks schenkt het 12.500 euro aan de gezondheidszone van Budjala, een bedrag dat wordt bijeengebracht door medewerkers en sponsors.