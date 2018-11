AWV kapt groen langs E19 Wannes Vansina

28 november 2018

09u53 0 Mechelen Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Antwerpen laat vanaf volgende maand groen kappen op verschillende locaties langs de E19 Antwerpen-Mechelen. Voor het verkeer op de snelweg is er geen hinder.

In december en begin januari zal AWV hakhoutwerken laten uitvoeren op werkzones in Mechelen, Rumst, Kontich, Edegem en Wilrijk. “Hakhoutbeheer is een bijzondere vorm van terugzetten van bomen en struiken. Het groen in de bermen en taluds wordt tot net boven de grond gesnoeid, zodat het daarna weer snel kan uitschieten tot een jong en dicht groenscherm”, meldt communicatieverantwoordelijke Jef Schoenmaekers. In het verleden kreeg de handelswijze al wel eens kritiek. “Het snoeien kan op het eerste gezicht drastisch lijken, maar over enkele maanden zullen alweer nieuwe scheuten uit de stompen en wortels tevoorschijn komen.” Het hakhoutbeheer zou verder zorgen voor een verrijking van het ecosysteem en voor een betere verkeersveiligheid. “Oude, afgestorven bomen kunnen immers omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze kunnen dan op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de weggebruikers. Met hakhoutbeheer worden zulke risico’s vermeden.”