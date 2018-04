Automobilist (44) gewond 30 april 2018

02u37 0

Een 44-jarige vrouw is gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Hombeeksesteenweg. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. In de auto zat ook nog een baby. Die raakte niet gewond. Dd omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. Vermoedelijk verloor ze de controle over haar stuur. Hierdoor belandde ze tegen de gevel van een woning. Die liep lichte schade op. (TVDZM)