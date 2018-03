Autobestuurder vlucht na ongeval 22 maart 2018

Bij een verkeersongeval op de N16 in Mechelen is gisteren een 31-jarige autobestuurder lichtgewond geraakt. Bij het ongeval was nog een tweede auto betrokken, maar de andere bestuurder reed na het ongeval weg zonder zich over het slachtoffer te bekommeren. (TVDZM)