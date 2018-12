Autobestuurder lichtgewond bij ongeval TVDZM

09 december 2018

Bij een verkeersongeval in de Goswin de Stassartstraat is een lichtgewonde gevallen. Het ging om de bestuurder van een personenwangen. De man botst met zijn auto tegen een muur aan de Kazerne Dossin die op het kruispunt van de Goswin de Stassartstraat en de Edgar Tinellaan staat. De muur raakte beschadigd. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek onderzoekt nu hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De brandweer moest de rijbaan komen opruimen. De wagen werd getakeld.