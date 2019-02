Auto uitgebrand op oprit van autogarage Tim Van der Zeypen

18 februari 2019

12u00

Op de Brusselsesteenweg in Mechelen-Zuid ter hoogte van de autogarage Mercedes is daarnet een personenwagen volledig uitgebrand. De bestuurder kon zijn Volvo nog tijdig uit de weg zetten maar de brand escaleerde snel. Medewerkers van de garage verwittigden de hulpdiensten en begonnen ook zelf met de eerste bluswerken. Zij kregen het vuur met brandblussers onder controle. De brandweer moest enkel nog nablussen. De schade is wel bijzonder groot. Het voertuig is klaar voor de sloop. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Tijdens de bluswerken en de takeling van het uitgebrande voertuig werd de Brusselsesteenweg deels afgesloten in de richting van het Mechelse station.