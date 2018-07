Auto's botsen: passagier (81) gewond 18 juli 2018

02u25 0

Een 81-jarige man is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Hanswijkstraat. De tachtiger zat als passagier in een personenwagen. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken. De bejaarde man werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





(TVDZM)