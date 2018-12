Auto’s botsen op parking TVDZM

13 december 2018

16u05 0

Op de tweede verdieping van de parkeergarage langs de Zandpoortvest zijn donderdagochtend twee auto’s tegen elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden. Een van de voertuigen was volgens de politiezone Mechelen-Willebroek geparkeerd. Het was de bestuurder van het andere voertuig dat de politie had verwittigd. De omstandigheden van het ongeval worden momenteel nog verder onderzocht.